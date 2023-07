¿Quién es Alexander Vega, el registrador mencionado en el caso de Óscar Iván Zuluaga?

Por estos días Vega no es noticia por su gestión en la Registraduría. Su nombre está en el centro de atención porque resultó mencionado en el caso Zuluaga por un presunto comportamiento que habría tenido en sus tiempos como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), corporación que, incluso, llegó a presidir.

A ese asiento en el CNE, uno de los estamentos políticos más poderosos del país porque tiene la capacidad de definir a quién se investiga (y a quién no) por cuestiones electorales, Vega llegó con la nominación del Partido de la U gracias a una matemática política que siempre ha existido y que ha dejado a varios beneficiados en la historia política del país: son las mismas colectividades las que nominan a los magistrados. Mejor dicho: los partidos ponen a los togados que decidirán en el futuro qué procesos abrir.

Zuluaga mencionó a Vega en los audios del testigo clave de su caso, Daniel García Arizabaleta, material que está en poder de la Fiscalía. En esos folios se menciona que Vega habría influido dentro del CNE para que no prosperara la investigación contra Zuluaga. García Arizabaleta, quien habría sido el contacto de la campaña de Zuluaga con la constructora, también mencionó al actual defensor del pueblo, Carlos Camarago, quien para entonces también era magistrado gracias a la nominación del Partido Conservador.

Tanto Vega como Camargo votaron a favor del archivo del proceso, lo que en ese momento permitió pasar la página del capítulo de Lava Jato en Colombia, que tocó los altos mandos de varios sectores políticos en Latinoamérica, como el del presidente de Brasil, Lula da Silva.

Vega sostiene que sus actuaciones “como magistrado siempre estuvieron bajo el marco de la Ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral”, negando a raja tabla la acusación que le hace García Arizabaleta.

Fue esa corporación la que tuvo que investigar el caso Odebrecht, en el que están los folios de la presunta financiación de la constructora a la campaña de Zuluaga, a lo que Vega responde que “las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”.