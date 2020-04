Alcaldías buscan aplicar las mejores estrategias

La alcaldesa, Claudia López , anunció que no se iniciará la reapertura hoy y que las empresas que quieran funcionar deberán inscribirse en un lapso de dos semanas: “todos seguimos en casa, seguimos cuidándonos”, escribió. Ninguna empresa podrá entrar a operar sin autorización. Antes había dicho que la entrada al tiempo de los sectores “pondría en riesgo mortal a muchos trabajadores humildes y sus familias”.

A diferencia de otras administraciones, la de Barranquilla no exigirá permiso para las empresas que entren en actividad. En construcción el horario laboral no deberá pasar de las 4:00 p.m., mientras que en el sector de manufactura no se podrá terminar la jornada antes de las 5:00 p.m.