Torres continuó el alegato: “¿Por qué no sales a buscar al Clan , por qué no sales a trabajar?”, indicó, refiriéndose al Clan del Golfo, el cartel narcotraficante que delinque en la región.

“El policía me maltrató, porque cuando se me acerca al carro, ve que venía semidormido, me trata de huevón. Le pido que me respete y le recuerdo a la policía que al ciudadano de bien no es al que hay que tratar mal sino al delincuente. La pregunta que le digo es por dónde pasan las drogas y las armas que entran a Cartagena”, señaló.

El pasado mes de septiembre ocurrió otro caso en el que un político insultó a los policías. Sucedió en las afueras de un hotel de Cartagena, donde el senador Álex Flórez, en estado de ebriedad, les gritó a los policías que llegaron a atender su alboroto.