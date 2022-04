Jorge Muñoz asegura que cuenta con el acompañamiento de su esposa y su hija de seis años en este difícil momento por el que atraviesa por la lesión.

De igual forma, confesó que no se enteró que en el otro vehículo iba Freddy Rincón sino hasta cuando estuvo en la clínica. “Al momento del accidente no sabía, yo me vine a dar cuenta de eso fue después. Ya en la clínica, cuando estaban comentando que el accidente había sido con el señor Freddy”.

Muñoz tiene fractura de tibia y rodilla y contó que tiene la pierna inmovilizada desde la cadera hacia abajo.