“Para qué los tienen si no les dan buena vida. Muchos ni tienen mascotas, sino una renta al reproducirlos”, “¡Qué impotencia, Dios mío! Quisiera que le hicieran lo mismo. Si eso no me hace una buena persona, pues lo siento, no soporto que abusen de los seres indefensos. No lo soporto”, son algunos de los comentarios que se hicieron a partir de la denuncia.

