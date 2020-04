Invima aún no autoriza producción de ventiladores para covid-19 en Medellín

Tras un cruce de trinos entre el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el Invima, este domingo se confirmó que la ciudad tendrá que esperar a la autoridad sanitaria para comenzar la producción de ventiladores mecánicos para atender la emergencia de la covid-19, labor que no arrancará este lunes 20 de abril, como se tenía contemplado.

Todo comenzó el pasado 18 de abril, cuando el mandatario, a través de su cuenta de Twitter, se quejó porque había pasado una semana sin que el Invima especificara qué hacía falta para la fabricación de estos artefactos.

Publicidad

“Entre tanto la Asociación Colombiana de Medicina Crítica reafirma que estos son fundamentales para salvar vidas. No todos entienden afán de la misma manera”, expresó Quintero.

Ese mismo día, a través de la misma red social, el Invima le respondió al alcalde y le dijo que no se trata de “afán”, sino que todavía no se habían surtido todos los requisitos y, hasta que no se entregara toda la documentación requerida, no se podía autorizar la producción de los ventiladores mecánicos.

“No deben estar en riesgo los pacientes que en estado crítico, requieran de estos dispositivos médicos. Por eso, le damos prioridad y acompañamiento a iniciativas como INSPIRAMED, pero debe mantenerse un balance entre agilidad y protección de la salud pública”, trinó el Invima.

Lea el contexto: Medellín prepara producción de ventiladores para covid-19

Publicidad

Finalmente, el alcalde Quintero agradeció la respuesta de la entidad y manifestó que este domingo se entregarían los documentos adicionales, no sin dejar de pedir “mayor velocidad de respuesta”.

¿Cómo avanza el proceso?

La Alcaldía de Medellín señaló que la petición de los documentos adicionales y la “modificación” al protocolo de investigación no causarán retrasos en los cronogramas de desarrollo ni implican cambios en los tres prototipos con los que se trabajará.

Publicidad

Los diseños de los ventiladores mecánicos fueron adelantados por la Universidad de Antioquia, Industrias Médicas Sampedro y la Universidad EIA quienes, según la administración, enviaron las fichas técnicas y sus protocolos de investigación, con lo cual se cumplieron las fases de seguridad y desempeño de las herramientas en ambiente real, usando simuladores y un estudio de seguridad con animales.

“Trabajamos para dar soluciones a las solicitudes del Invima y poder anexar los documentos pendientes, que serán enviados en los próximos días a la Sala Especializada de la entidad. Cabe anotar que el Invima nos ha apoyado, asesorado y acompañado de la mejor forma en este proceso”, indicó Luis Horacio Atehortúa, jefe del programa de Formación en Cuidados Intensivos Universidad de Antioquia.

La aprobación de los tres prototipos está lista, afirmó la alcaldía, así como también la fase de pruebas preclínicas. No obstante, esa autorización pendiente del Invima frena la siguiente etapa, los ensayos en clínicas para confirmar la ventilación segura en pacientes. Luego de eso se podrá comenzar con la producción local de los instrumentos y su posterior distribución a entidades de salud de todo el país.

Le puede interesar: Taxi o multa: el lío del personal médico para llegar al trabajo