Las agremiaciones de comerciantes formales e informales aseguran que en el Centro de Medellín no se había visto nunca tanto ventero en las calles. Según sus cuentas, después de la pandemia andenes y vías se llenaron de informalidad de manera descontrolada, con apenas control por parte de Espacio Público.

Los datos manejados por la Unión General de Trabajadores Informales (UGTI) hablan de que en todo el Centro hay 35.000 venteros, mientras que antes de la pandemia se hablaba de cerca de 12.000, “según las cifras que conocimos por parte de la Gerencia del Centro”, indicó Guillermo Giraldo, presidente nacional de esta agremiación.

Este incremento se debe al aumento del desempleo por cuenta de las restricciones para controlar el covid-19 y al crecimiento de la población extranjera que está llegando a la ciudad buscando mejores oportunidades.

Lubín Torres, vocero de la organización Familia de la Calle, que agrupa a otro sector del comercio informal en la comuna 10 (La Candelaria), dijo que las medidas tomadas por el gobierno en el marco de la pandemia, sumado a la inflación, empobrecieron mucho más los trabajadores de la economía popular.

De formal a informal

Uno de los puntos que ha llevado al aumento de esta población de comerciantes es la quiebra de establecimientos formales o la decisión de estos de buscar una mayor rentabilidad en las calles con la venta de sus productos.

Duber Ledesma, líder de la agremiación Centro Unido, expresó que las pocas garantías que se le han dado a los comerciantes ha llevado a que esté al alza el fenómeno de pasar de la formalidad a la informalidad, a sabiendas que antes se daba el fenómeno a la inversa.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la cifra de informalidad en Medellín y el Valle de Aburrá está en el 40,5%, que es una de las cifras más bajas de todo el país, solo por encima de Manizales. Si bien a finales de 2020 estaba en el 43,8%, antes de la pandemia esta modalidad de trabajo estaba en el 40,1%.

Para Torres, esta cifra no es tan precisa porque no especifica a los que él llama trabajadores de la economía popular, aunque no desconoce la alarmante situación que se está viviendo en el corazón económico de Medellín.