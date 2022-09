De los siete concejales que integran esa comisión, hasta la noche del pasado miércoles las cuentas preliminares indicaban que por lo menos tres (Babinton Flórez, Carlos Mario Romero y Aura Marleny Arcila) votarían por el sí y dos (Daniel Duque y Simón Pérez) por el no.

Los dos votos restantes corresponden a los concejales de la bancada del Centro Democrático Sebastián López Valencia y el de Carlos Andrés Ríos, este último declarado impedido por tener un hermano trabajando en esa empresa de telecomunicaciones.

Bajo este panorama de tres votos contra dos, la decisión de López Valencia se proyecta clave. “Si no logramos blindar los recursos, no acompañaremos el proyecto”, expresó el corporado, quien durante la mañana de este jueves señaló no tener una decisión tomada.

A raíz de ese apretado margen, la sesión de este jueves ha estado marcada por la tensión.

Además de estar acompañada por altos funcionarios de EPM, encabezados por el gerente Jorge Andrés Carrillo, la vicepresidenta de finanzas Martha Lucía Durán Ortiz, y el vicepresidente de Asuntos Legales Jhonatan Estiven Villada Palacio, la sesión también contó con la participación de líderes sindicales de UNE, EPM y políticos del bloque opositor al gobierno local.