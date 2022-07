“Darío Gómez es de la tierra. Es paisa. Por él me aguanto la lluvia. Él nos enseñó que con el despecho también se puede vivir la vida. El que no esté aquí es porque nunca tuvo un desamor, hay que despedirlo con la canción que él quería: Nadie es eterno“, contó el fanático Raúl Giraldo.

El intinerario para despedir al intérprete de “La Tirana”, “Sobreviviré” y “Nadie es eterno en el mundo” comenzó a las 9:00 de la noche de este miércoles. Su cuerpo salió en una caravana hasta la Unidad Deportiva Atanacio Girardot. Allí permanecerá en cámara ardiente hasta la medianoche del jueves 28 de julio.

Hacia las 7:54 de la noche en el barrio Castilla –sede de Medicina Legal– seguidores esperaban, acompañados de música, el momento en el que el carro de bomberos se encienda para rodar hacia el coliseo Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Giradot.

Desde la Alcaldía de Medellín le recordaron a los fanáticos que el ingreso al coliseo solo es para mayores de edad y se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas.

12 p.m.

La hija del rey del despecho, Catalina Gómez, se hizo cerca del ataúd de su padre y aseguró entre lágrimas: “Cuánto no quisiera estar acompañándolo en tarima, pero no ahí acostado. No saben cuánto desearía que pudiera estar parado allá con su grupo, pero fue la voluntad de Dios y de eso no se reniega. Él ya cumplió su ciclo de vida y doy gracias a Dios por el tiempo que nos permitió disfrutarlo”.

11:30 a.m.

A esta hora comenzó el homenaje a Darío Gómez con la presentación de Los Legendarios, la agrupación que estuvo durante toda la vida con el maestro en tarima. Entre ellos, como era de esperarse, estaba el requintista “Pistolita”, quien acompañó durante cerca de cuatro décadas al rey del despecho.

Luego de interpretar un par de canciones, se subieron al escenario los artistas invitados para cantar al unísono “Nadie es eterno en el mundo”, la canción que Gómez quería que le cantaran para despedirlo.

10:30 a.m.

Comienzan a llegar las personas al concierto para despedir a Darío Gómez, que se realizará en el Coliseo Yesid Santos. Hasta ahora, se ha confirmado la presencia de artistas como Pipe Daza, Arelys Henao, Alexis Escobar, Johnny Rivera, John Alex Castaño, entre otros. Además, es posible que asista Yeison Jiménez.

6:00 a.m.

Después de una reunión con las autoridades, la familia pidió cambiar el tiempo de duración de la cámara ardiente, con el fin de elaborar su duelo de una forma más privada. Por eso, en lugar de hacer la velación hasta las 11:00 a.m. del próximo sábado, solo se hará hasta este jueves a la medianoche.