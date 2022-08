¿Hay acompañamiento?

El asunto ya empieza a preocupar a las autoridades pues en 2021, según cifras de la Secretaría de Movilidad, fueron 51 agresiones contra agentes las presentadas. No obstante, los consultados indican que las cifras podrían ser mayores, pues muchos casos no se informan.

“Hemos detectado que muchos agentes nuevos no saben que el solo hecho de que un infractor le quite el lapicero es una agresión que hay que denunciar. Pero también se ve que los veteranos no van a la Fiscalía porque toma más de 10 horas poner el denuncio. Por ejemplo nos dimos cuenta que en los últimos 10 días no se reportaron cinco agresiones, entre ellas la de una compañera que la pateó un motociclista mientras atendía un choque en la Oriental”, agregó otro agente.

Algunos señalan que históricamente no ha habido acompañamiento por parte de la Secretaría para interponer denuncias, sin embargo desde la llegada al cargo del secretario Víctor Piedrahíta sí se ha visto mayor voluntad de acompañamiento.

“Pero de resto, el agente es el que queda con los problemas e incluso muchas veces les toca hasta pagar un abogado cuando se defiende de la agresión. Es que ni la administración se pone al frente para hacer respetar a los agentes y prácticamente terminan solos en demandas penales”, dijo otro guarda.

Por ahora, los agentes invitan a sus compañeros a denunciar todos los incidentes y así dejar un precedente judicial contra los agresores quienes, ya sea porque el caso escale a lesiones personales o a violencia contra servidor público, pueden enfrentar de cuatro a ocho años de cárcel