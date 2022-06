Este miércoles, el diputado Luis Peláez Jaramillo se reunió con miembros de la Viceprocuraduría General de la Nación para realizar una ampliación de su denuncia contra el alcalde suspendido Daniel Quintero por su posible indebida participación en política a través de la utilización de recursos públicos en campañas electorales.

En dicha diligencia Peláez entregó ante el órgano de control varias pruebas que vincularían al suspendido alcalde Daniel Quintero con presuntos actos de corrupción.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el integrante del partido político Dignidad contó detalles de la diligencia.

¿En qué consiste la ampliación de denuncia?

“Cuando uno pone una queja disciplinaria dentro del nuevo sistema dispuesto por la Ley 2094 de 2021 —que creó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General— existe una casilla en la que preguntan si usted está dispuesto a ampliar la denuncia. Esa la marcamos y por eso la Procuraduría dentro del auto de suspensión el alcalde Quintero dejó en claro que uno de los actos siguientes era llamarme a ampliar y a ratificar bajo gravedad de juramento lo que dije sobre su participación indebida en política para que esta denuncia quede sostenida por la ratificación.

Además, la ampliación sirve para uno aportar más pruebas y hechos que vinculen al disciplinado a la denuncia inicial; pero también permite realizar por parte del denunciante solicitudes que se tengan. Aparte de aportar más pruebas y hechos, vamos a solicitar que la suspensión provisional de Daniel Quintero (que vence el 20 de junio) se extienda a mediados de septiembre”.

¿Y qué hay sobre el tema de presuntos actos de corrupción que también va a comentar?

“El tema de corrupción que vamos a denunciar —y que tiene que ver con el uso indebido de recursos públicos de esta administración en campañas políticas— está enfocado en lo que es el tema de la estrategia de comunicaciones que se viene manejando en la Alcaldía y que incluye la creación y pago de falsos medios ‘alternativos y comunitarios’ dedicados a impulsar propaganda política de un candidato y al desprestigio de opositores de Daniel Quintero.

Y es que varios de los recursos de la alcaldía salieron a ciertos medios digitales como Medellín Imparable o NT24, que son instituciones creadas para atacar opositores del alcalde y para hacerle campaña a Quintero, a sus alfiles, y a Petro. Todos estos medios que conforman una plataforma digital son para hacer todo un juego sucio en cabeza de Amauri Chamorro”.

¿Y qué pruebas tiene usted de eso?

“Sobre los medios, muchas de las pruebas las han exhibido ustedes mismos. Yo por mi parte voy a presentar los contratos de Amauri Chamorro que no podían subirse a más de $1.000 millones ya fuera por Telemedellín o por la Alcaldía.

Además vamos a señalar los indicios que tenemos que apuntan a que de los medios creados salió dinero para exfuncionarios de la administración Quintero que actualmente están en la campaña política de Petro y que habrían sido usados para sus gastos personales pese a que ellos los justifican como gastos de campaña”.

¿O sea que habría una especie de “carrusel” porque se crean los medios, se financiarían con dineros públicos y de ahí sale plata para los exfuncionarios?

“Habría como una nómina paralela porque estos funcionarios han venido recibiendo plata como si nada por parte de los aportes de esos medios. Ellos han engañado a los propios militantes (del Pacto Histórico) porque mientras los primeros no tienen plata para ir a repartir volantes, estos los reparten pero por sueldos de funcionarios. Por eso le haré también la solicitud a la Procuraduría para que se intervengan esas cuentas y se rastreen esos pagos”.

¿También hablará del supuesto constreñimiento electoral a contratistas?

“Sí. A los contratistas de varias entidades de la Alcaldía se les está diciendo que si no gana Petro se les acaba el contrato. Incluso nos han llegado denuncias de que deben poner plata y si no ponen plata, pues no vuelven a tener contratos.

Los contratistas presionados pertenecen a cada despacho que maneja buen presupuesto y al que el secretario renunció para ir a hacer política”.

¿Y cómo se estaría dando el tema de los aportes?

“De hecho, una ‘garantía’ para que ellos tengan que dar esa plata es que salen los secretarios, que también fueron ordenadores de gasto, a adherirse a la campaña de Petro. Eso es una estrategia directa porque todos esos exsecretarios después de la campaña seguramente van a volver a la Alcaldía.

Entonces lo que están haciendo es decirles a esos contratistas: ‘si quiere tener su contrato y quiere renovar, recuerde que yo vuelvo allá, y yo tengo el poder de cambiar su contrato si ahora usted no me ayuda’. ¡Esto es como una extorsión, increíble! Si bien Antioquia y Medellín son dos regiones muy politiqueras, con esta situación la vara queda muy alta”