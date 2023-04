Urabá y Bajo Cauca ponen a prueba la paz de Petro

El pedido de Maturana, que aún no ha sido contestado, ilustra las contradicciones que denotan los complejos acercamientos de paz que la Nación está tejiendo con los actores armados con mayor influencia en el departamento, especialmente el Clan del Golfo o AGC.

Sin embargo, tal como el mismo Gobierno lo ha admitido, el analista recuerda que esa presencia contrasta con la dificultad del Estado para llegar a los territorios más apartados, en los que, además de la Fuerza Pública, entidades como la Fiscalía y la Procuraduría aún mantienen una reducida infraestructura para confrontarlos.

A su juicio, si bien los acercamientos de paz del Gobierno son importantes, la deuda de fondo que sigue revelando tanto la situación en el Urabá antioqueño como en el Bajo Cauca es la ausencia de la institucionalidad, que a largo plazo es la única garantía para que, incluso de concretarse algún tipo de acuerdo o sometimiento, las estructuras armadas no muten y la guerra no termine reciclándose, como ya ocurrió con las deficiencias de las extintas Farc que no se sumaron al acuerdo de paz y hoy hacen parte de los grupos que se disputan el territorio.

“Hay una expectativa en que el escenario de la paz se dé, pero la pregunta es cómo se puede impedir que otras estructuras, terminen consolidándose y controlando el territorio. El escenario de la paz es posible, pero lo que vendría después de esto es cómo el Estado ejerce su soberanía territorial”, apuntó Zapata.

Comité del paro entregó nueva propuesta

Luego de completar un mes, el paro minero que comenzó en el Bajo Cauca desde el pasado 2 de marzo aún no se resuelve. Durante la jornada de ayer, el Gobierno Nacional realizó en Caucasia un consejo de ministros para revisar la situación en ese territorio. Saúl Bedoya, vocero del Comité Pro Paro Minero, informó que en el marco de esa reunión los mineros presentaron una nueva propuesta con la que se busca llegar a un acuerdo que permita levantar su cese de actividades, la cual será analizada por el gobierno. Según expresó el líder, se espera que en el transcurso de este miércoles se conozca si la Presidencia acepta los nuevos términos y se conjura el conflicto.