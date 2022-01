El objetivo del contrato 056 de 2021 era garantizar el aseo de 66 colegios, con un personal de 68 aseadores que brindarían este servicio a partir del 25 de enero y durante 37 días. Cabe resaltar que entre marzo y julio del año pasado las aulas no estuvieron copadas, pues Bello apenas autorizó el retorno a los salones de sus 56.000 estudiantes y 2.000 funcionarios educativos el 6 de julio.

Pese a lo llamativo del asunto, desde la Secretaría de Educación dicen que el contrato estuvo apegado a la normativa. Todavía no se conoce la versión de la empresa, pero esto encontramos.

Bajo el ojo de la Contraloría

Servicios integrales S.I. SAS se fundó en mayo de 1990 con el nombre inicial de Servicios Integrales Limitada Servicial Ltda.

En su acta de certificado de existencia y representación legal, se define como una empresa pequeña ubicada en una torre de apartamentos en Laureles, mientras que en su certificado de proponentes aparece como mediana empresa.

Según sus propios datos, a la empresa le han otorgado más de 40 millonarios contratos estatales en municipios como Carepa (con 15), Chigorodó (con 9) y Apartadó (con 21). Allí, en 2015 le adjudicaron cuatro contratos por más de $4.000 millones y, en 2018, cinco que sumaban poco más de $3.000 millones.

La Contraloría les puso el ojo a dos de estos contratos; uno en Carepa y otro en Apartadó, el 30 de marzo de 2017, en una notificación por aviso de apertura de un proceso de responsabilidad fiscal a dicha alcaldía, pues en la revisión de un contrato de $1.662 millones con esta empresa se evidenció que se canceló la totalidad del mismo cuando el servicio se prestó apenas por 334 de los 365 días pactados, lo que habría derivado en un presunto detrimento de $120 millones.

¿Qué dice la alcaldía?

Según Nubia Valencia Montoya, secretaria educación de Bello, el contrato era necesario ejecutarlo, pues Bello no tiene capacidad propia instalada para esta tarea. Además, señaló que el aseo de las sedes de educación está comprometido en los indicadores del Plan de Desarrollo.

Valencia también señaló que con este contrato se garantizó no solo el aseo de sedes escolares, sino también la mitigación del covid, garantizando todos los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas.

“Además, vale la pena decir que las prórrogas al contrato 056 son fruto de un estudio juicioso y están habilitadas por el Comité de Contratación del municipio, que en su juicio —luego de revisar la justificación y la normatividad vigente— las encontró ajustadas a las mismas”, explicó.

La secretaria también indicó que el Gobierno Nacional (en el marco de la emergencia sanitaria) expidió el Decreto 0537 del 12 de abril del 2020 que permite que todos los contratos celebrados por entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la pandemia podrán adicionarse sin limitación al valor mientras se mantenga la emergencia sanitaria.

“El municipio no tiene la capacidad de contratar todo de una vez. El dinero sale de distintas fuentes, como recursos propios o de dineros para servicios técnicos. Por eso en la medida que van llegando los dineros los vamos sumando al contrato, máxime en el marco de esta emergencia”, argumentó.

Finalmente, sobre las menciones de la empresa en los informes de Contraloría, la Oficina Jurídica del municipio informó que estaban enterados de estos al momento de la contratación. Sin embargo, señaló que la representante legal, Claudia Jiménez, no tiene antecedentes fiscales, lo que quiere decir que el hallazgo que la menciona no quedó en firme, por lo que hasta ahora no tiene ninguna inhabilidad.

La oficina también indicó que aún si el hallazgo fue imputado a Servicios Integrales Ltda, esta no sería la misma razón social que contrata con el municipio en 2021, ya que la contratación es con Servicios Integrales SAS. Además, manifestaron que toda contratación hecha por la alcaldía con personas naturales o jurídica debe tener la expedición del antecedente penal, disciplinario, fiscal y de medidas correctivas, hecho que Jiménez cumplió.

EL COLOMBIANO trató de comunicarse con la representante legal de la empresa. Sin embargo, no hubo respuesta a las llamadas.