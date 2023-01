“Los precios para nosotros son muy baratos, porque en los Estados Unidos todo es muchísimo más caro”, dice Cynthia. “What do you think, Nate? ¿Hemos sentido que nos cobren de más?”. Nate responde: “Don’t know, really...”. “La verdad”, retoma ella, “estamos haciendo cosas caras porque queremos, como cenar en algunos restaurantes. El Cielo, por ejemplo, es uno de ellos. Fancy restaurants , más que todo. Aunque en The States costaría cuatro veces más”.

Un aventón de taxi en El Poblado dejó de valer la mínima hace años. Las personas que trabajan en la zona afirman que la tarifa no baja de los $12.000, cuando el recorrido más corto en cualquier punto de la ciudad está en $6.200. El cobro es irregular por donde se le mire. Pero algunos taxistas se ‘pinchan’, dicen los afectados, y no hacen por menos la carrera. Saben que su clientela fuerte son los turistas, en particular los extranjeros, quienes suelen tener mayor poder adquisitivo. ¿Tanto visitante de afuera está encareciendo el costo de vida?

Aunque la cifra no se soporta únicamente en el turismo, evidencia la preferencia de los extranjeros y demás turistas por hospedajes temporales, de menos de un mes. Este tipo de vivienda podría estar desplazando otras modalidades de negocio u obligándolas, incluso, a zarpar al mundo del Airbnb.

Y es que por lo menos el 50% de ocupantes de los hoteles a los que le hace seguimiento la Asociación Hotelera y Turística de Colombia en su capítulo Antioquia, Cotelco, son ocupados por extranjeros. Aunque son más los que prefieren apartamentos o espacios mediante rentas por Airbnb, según los seguimientos de la asociación, la ocupación en noviembre se comportó así: 54% extranjeros, frente a 46% de nacionales.

Esto, sin embargo, no es un dato suficiente para afirmar que el servicio se haya encarecido. En el caso del sector hotelero tampoco hay datos concluyentes que permitan hacer esta aseveración. Lo que podría subir los costos en estos espacios, tanto en El Poblado como en Laureles, es la importación de las materias primas requeridas para la prestación de sus servicios. También sería el caso de los restaurantes o de algunos bares. El incremento del dólar, dice la trabajadora de Provenza, podría hacer más visible el golpe.

“On the metro? Yes, but that makes sense”, dice Hern, una londinense de visita en la ciudad, también desde las calles de Laureles. Está con Kyle, su novio, quien confirma que es normal para los extranjeros pagar de más en el sistema de transporte público. Así ocurre en la mayoría de ciudades. “It is your choice going to fancy or cheaper places”, insisten ambos, tras precisar que lo único que les ha afectado directamente en su viaje es el cobro a veces desmesurado de algunos taxistas.

Pese a esto, insisten que vivir temporalmente en Medellín es barato. Los dólares rinden más al cambiarlos por pesos colombianos y esta capacidad de adquisición, precisamente, es la que podría resultar luego en especulaciones de precios que afecten a los habitantes de la ciudad. Hace un par de días, por ejemplo, el gobierno de Canadá hizo pública una prohibición para la compra de casas por parte de extranjeros sin residencia.

La medida, esgrimieron desde el Ministerio de Vivienda canadiense, tiene como objetivo aliviar los precios inmobiliarios: disuadir a quienes ven las propiedades solo como “mercancía”, según expresaron. En todo caso, los extranjeros que vienen a la ciudad aún no parecen padecer por el encarecimiento de los productos. Los habitantes fijos son los que podrían resultar afectados en algún momento por posibles especulaciones.

En el momento, las opiniones de las personas en la calle parecen divididas. Y el mal mayor no es ese: tiene que ver con la ausencia de datos, lo que impide la regulación de algunas dinámicas generadas por el boom turístico que viven, desde hace años, comunas como El Poblado y Laureles