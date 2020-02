Paso a un carril por derrumbe en vía del Suroeste

Este miércoles las autoridades reportaron un derrumbe que obligó al cierre total de la vía entre Bolombolo y Salgar, Suroeste antioqueño, a la altura del kilómetro 38 + 500, en jurisdicción de este último municipio.

El deslizamiento de tierra y rocas afectó el corredor desde la madrugada, alrededor de las 5:00 a.m., en cercanías al río Barroso. No obstante, a las 10:15 a.m. el Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que habilitaron el paso a un carril.

Publicidad

Esto se logro luego de que las autoridades despacharan maquinaria amarilla para destapar los dos carriles de esta carretera.

Se espera un reporte de las autoridades en el transcurso del día sobre la habilitación total en esta troncal.