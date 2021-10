Por un hueco en la pared tres personas escaparon de una estación de policía

Este hecho se enmarca en una difícil situación que vive la ciudad por cuenta del hacinamiento que hay no solo en los centros carcelarios y penitenciarios, sino también en las estaciones de policía, donde no se cuenta con la capacidad para su vigilancia y cuidado, pues los uniformados tienen las funciones normales pero la capacidad de las instalaciones no da abasto en muchos casos.

Sobre este tema el coronel dijo que entre la población de 2.131 personas detenidas que tiene la ciudad, hay 608 en calidad de condenados, 1.848 sindicados y 39 con medida de arresto domiciliario que no han sido trasladados aún a sus lugares de residencia por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“Esto representa que al día de hoy tengamos 1.488 detenidos más que los que permite nuestra capacidad de 643 cupos”, expresó Galindo.

Defensores de derechos humanos de la población reclusa ha hecho varias alertas sobre este tema y sobre el hacinamiento en los centros carcelarios, donde constantemente se presentan quejas por pocas garantías en acceso a una adecuada alimentación o servicios de salud.