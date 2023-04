Tres muertos en menos de 24 horas en el suroeste antioqueño

En el primer incidente fue reportado, cerca de las 6:00 p.m. del miércoles 12 de abril, el hallazgo del cuerpo de un joven que tenía heridas de arma de fuego. El cadáver fue encontrado en la vereda Jonás, en el sector Palomos de la vía que conecta a Amagá con Fredonia. La víctima fue identificada como Santiago Berrío, un habitante del sector de La Albania en Titiribí.

Entérese: Estos son los dos policías que murieron por caída del puente El Alambrado entre Quindío y el Valle

Posteriormente, a las 6:30 a.m. de este jueves 13 de abril, se reportó otro asesinato en la misma vereda. De este caso trascendió que el asesinado a tiros no ha podido ser identificado pues no portaba ningún documento y no es conocido en la zona.