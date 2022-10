Con cuidado, como si se tratara de algo muy frágil, Hernando saca la carta, un documento de una página y un párrafo. Y entonces, fuera de la cárcel Bellavista, narra la historia de Sebastián, su hijo de 23 años que está preso y pidiendo que se le aplique la eutanasia. Ha venido como mensajero de un mensaje que no quiere dar, pero que se ha resignado a entregar.

El sobre de manila bajo el brazo, sostenido entre el codo y las costillas. Hernando López llegó antes de las 9:00 en punto: los tenis Adidas limpios, el pantalón gris de pana bien planchado. Los dedos, inquietos, recorriendo el sobre una y otra vez. La mirada inquieta, imprecisa, que se pasea por la fachada azul y blanca de la cárcel. Porta una noticia que no quisiera dar, que le estremece. Dentro del sobre lleva la carta en la que su hijo renuncia a la vida, en la que pide la muerte, redactada hace apenas unas horas.

La narración continúa con el traslado a Bellavista, donde las condiciones mejoraron “un poco”. En el patio 12 del penal, sin embargo, cuenta que sus heridas se siguieron “pudriendo hasta llegar al hueso”. Entonces “los dolores se hicieron insoportables”. Aunque ha recibido atención médica, Sebastián siente que ya no tiene esperanza, que sus heridas lo seguirán atormentando.

En un tono ya de derrota, confiesa que ha cometido un error, que ha pagado el escarmiento por él y que no merece tanto sufrimiento. “Debido a esto pido me sea aplicada la eutanasia (...) Deseo la muerte. Pues muerto en vida ya estoy. Muchas gracias por la atención prestada”, concluye la misiva.

Publicidad

Además de la carta, que sostiene con los dedos inquietos, Hernando muestra unas fotos de las heridas de Sebastián. Es imposible verlas y no estremecerse. En una de las imágenes se ve al muchacho en una colchoneta, bocabajo, con las heridas abiertas causadas por las balas, que van desde el ano hasta la espalda. “Los demás reclusos le hacen bullying porque huele maluco, porque huele a carne podrida. No soporta los dolores y eso no es digno para ningún ser humano, sea cual sea el error que haya cometido”, dice el padre.

Con el sobre siempre bajo el brazo, Hernando entra al penal. En la ventanilla lo atiende un dragoneante afable, paciente, que llama a la dirección. “Estoy aquí para radicar la carta de mi hijo, que está enfermo y está pidiendo la eutanasia”, dice el padre, sin más. El dragoneante replica lo que Hernando ha dicho. Del otro lado del teléfono se le indica que vaya hasta otra ventanilla para que radique el documento. Así lo hace.