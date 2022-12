Una construcción irregular en Campo Valdés causó el colapso de una vivienda este miércoles. En videos ciudadanos quedó registrado el desplome que, en término de segundos, no dejó ni un adobe de la construcción en pie.

Aunque desde la entidad se confirmó que no se presentaron afectaciones humanas, pues en el reporte preliminar no se contaron heridos, aún se desconoce el consolidado de lo ocurrido. La Alcaldía no ha compartido una actualización al respecto.