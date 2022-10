El alcalde Daniel Quintero optó por elaborar una enmarañada explicación para evadir la responsabilidad de su administración en el preocupante aumento de la desnutrición en Medellín, que se incrementó en 0,4 puntos porcentuales y entre 2020 y 2021 pasó del 7,4 % al 7,8 %. Un intento de explicación que incluso terminó enredándolo a él y a sus funcionarios.

Según señaló Quintero en consejo de gobierno, la culpa del aumento en las cifras de desnutrición crónica se debe a que la EPS Sura no está reportando los nacimientos en la ciudad. “Sura pasó de 72.000 niños que le nacieron en su red a 25.000 niños, es como si sólo le hubiese nacido 25.000 niños, es decir, no ha reportado el 65 % de los niños. Esto por qué es grave, porque al no reportarnos esos niños, ellos saben que nos aumenta la tasa (de desnutrición), no es que haya aumentado la tasa de desnutrición”, fueron sus palabras.

Tras su declaración, Sura afirmó mediante comunicado que desde el 2020 y hasta lo que va corrido del 2022, han “tenido un total de 27.450 nacimientos en Medellín, cifras que han sido reportadas oportunamente por las diferentes prestadoras a las entidades gubernamentales. En 2020, fueron 9.910 partos, en 2021 otros 9.303, y en lo que va de 2022 la entidad ha tenido 8.237 nacimientos de niños con residencia en la ciudad”.

Precisó, además, que a la “fecha, el 100% de la red prestadora confirmó a Sura que las cifras relacionadas con los niños nacidos en la ciudad de Medellín han sido reportadas oportunamente”.

Además, frente al tema de la desnutrición, señaló que “existen rutas especializadas para detectar de manera oportuna la desnutrición en la infancia y primera infancia, y así acompañar de manera integral a la niñez como un pilar fundamental para las familias y el futuro del país”.

Lo que pretendía Quintero era acusar al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) de “manipular” las cifras de desnutrición infantil presentadas por el informe Medellín Cómo Vamos, que desde hace más de una década presenta los más robustos ejercicios de diagnósticos de temas de ciudad.