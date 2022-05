En cuanto a las ciclovías no se harán en los tramos comprendidos en el estadio, avenida del Río, Poblado y Cerro El Volador, ni los barriales, por lo que desde el Inder recomiendan no acudir a estos sectores para la práctica deportiva ni el domingo ni el lunes festivo, ya que en ninguno de los dos días se tendrán los cierres viales tradicionales.

Para facilitar el desarrollo de la jornada electoral, el Inder Medellín no habilitará las ciclovías durante este puente festivo . Tampoco se habilitará este domingo el complejo acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, la Bolera Suramericana y las 12 piscinas barriales.

Los que quieran realizar prácticas en bicicleta podrán hacer uso de la pista del aeroparque Juan Pablo II en los siguientes horarios: sábado de 6:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., domingo de 6:00 a.m. a 12:00 m., y lunes festivo de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Publicidad

Las piscinas de San Blas, Tricentenario, Colgate Palmolive (Castilla), Doce de Octubre, Floresta, Territorio Robledo, La Ladera, La Asomadera, Alcázares, Belén, UVA Nuevo Occidente y San Cristóbal tampoco prestarán servicio el domingo. La bolera cerrará los dos días.