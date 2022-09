En efecto, como se conoció este lunes 19 de septiembre, la bancada del Centro Democrático, una de las mayores opositoras a la venta por la desconfianza en la administración, manifestó su apertura a aprobar la propuesta. Sin embargo, esto lo condicionaron a aspectos que, según se dijo, fueron aceptados por Quintero. Pero luego, según contaron, les metieron un artículo que piden sea eliminado o no darán su voto positivo.

Pues este mismo martes, Alejandro Arias, alcalde encargado, radicó de nuevo el proyecto que busca el aval para vender las acciones. “Este proyecto no había sido aprobado en debates pasados, pero ya algunos concejales han dado su palabra para aprobarlo y que se salven billones de pesos para toda la ciudadanía”, dijo.

El concejal Carlos Ríos, del Centro Democrático, recordó que él no puede votar el proyecto porque se declaró impedido para hacerlo, pero manifestó que se ratifica en su posición y que así se lo ha dicho a su bancada: “No le podemos entregar los recursos a esta administración, porque el alcalde genera desconfianza, nos ha puesto a pelear y tiene por encima de la ciudad los intereses de su proyecto político”.

Para el concejal Julio González, también del CD, nunca hubo un acuerdo con la administración de Medellín respecto a esta propuesta, pues lo que presentaron son condiciones con las que busca transparencia en el proceso. “No le estamos dando la plata a Quintero, pero entendimos que es necesario vender las acciones”, dijo González.

Por su lado, el corporado Alfredo Ramos expresó que no ha sido posible dejar de lado la desconfianza alrededor del proyecto de acuerdo, pues, del CD, no tienen la certeza de que la administración cumpla con la totalidad de las condiciones. “Queremos aportar al proyecto de ciudad, pero eso no significa que porque entonces aceptaron una proposición será suficiente para nosotros apoyarlo”, indicó.

Publicidad

El concejal Sebastián López, del mismo partido, contó que los cogió por sorpresa el artículo que la administración incluyó a última hora: “Creímos que eran serios, nos dimos la mano, anunciamos el acuerdo y luego vimos que metieron un artículo nuevo; si no lo sacan, no vamos a apoyar la propuesta”.

En todo caso, la Comisión Primera estudiará el proyecto de acuerdo. Y, una vez surta el debate y sea aprobado allí, pasará a sesión plenaria para que los concejales den su voto y se decida el futuro de las acciones que todavía se tienen en UNE.