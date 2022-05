Eran aproximadamente las 7:00 de la mañana, cuando tanto el funcionario como desde la administración de Plaza Mayor se contactaron con las autoridades para que hicieran presencia en el sitio e iniciaran la investigación.

“Fuimos nosotros mismos los que enteramos a las autoridades respectivas, las cuales hicieron presencia a la mayor brevedad y comenzaron el proceso de investigación y recopilación de pruebas y evidencias”, explicó Plaza Mayor en un comunicado, ante la consulta de EL COLOMBIANO.

Aclararon que las entidades de seguridad les pidieron no dar detalles del caso, para no afectar la investigación y porque no son los directos afectados del hecho.

“Es un hecho lamentable, que repudiamos, que no debería ocurrir en ningún lugar y que por supuesto afecta a gran cantidad de personas e instituciones”, señaló Plaza Mayor sobre el hecho, que habría ocurrido entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.