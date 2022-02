Así actúan

Frente a las múltiples quejas recibidas en los últimos cuatro años, el Grupo de Seguridad Bancaria de Bancolombia comenzó a revisar los videos de los cajeros en los que ocurrieron los “cambiazos”. La misión le fue asignada al contratista Andina Seguridad del Valle, cuyos celadores custodian estas máquinas.

Analizando horas y horas de grabación, empezaron a identificar los patrones. Los delincuentes actúan en grupos de cinco o siete personas, que fingen ser usuarios del cajero y no conocerse entre sí.

Sus funciones están bien definidas: uno tiene la tarea de distraer al objetivo con preguntas; otro, espiarlo cuando digita la clave; alguno se ofrece a ayudarle con la transacción y hace el juego de prestidigitación para intercambiar las tarjetas.

Los demás actores son figurantes están allí para que, sintiéndose con más gente, el afectado piense que está seguro. Una vez ejecutan el truco, uno de estos distrae al ciudadano, preguntándole direcciones, para darles tiempo de desaparecer a los demás.

Para aproximarse al usuario, los de la banda suelen decirle que olvidó finalizar la transacción hundiendo un botón, que a simple vista no se ve, por lo que acuden en su auxilio. Sin embargo, los investigadores no descartan que también usen dispositivos camuflados que adhieren al cajero para retener las tarjetas.

En su denuncia, Rosario*, de 29 años, narró que el 1 de marzo de 2019 fue a retirar dinero en los cajeros de la Terminal del Norte, en el barrio Caribe de Medellín.

“Al momento de introducir la tarjeta traté de realizar la transacción, pero no pude, el cajero me indicaba que lo hiciera de nuevo, así estuve unos cuatro minutos, y cuando iba a retirar mi tarjeta ya no salía. En ese momento un hombre me dijo que el cajero estaba malo, y no recuerdo qué le obturó al cajero y la tarjeta inmediatamente salió, él la tomó y me la entregó”, recordó.

Y prosiguió: “Me dirigí a otro cajero, ingresé la tarjeta y la rechazó, decía ‘tarjeta inválida’. La observé y me di cuenta que no era la mía”. Antes de que pudiera notificar al banco, ya le habían robado $380.000.

Algo similar le pasó a Albeiro*, de 68 años, en una máquina de la zona rosa del barrio Castilla. “Al introducirla, apareció en la pantalla un mensaje que indicaba ‘tu tarjeta no ha sido aceptada’. Se acercaron dos hombres y dijeron que presionara el botón rojo para que borrara la información. Lo hice, y me pasé al cajero del lado, donde me salió el mismo aviso, y también me dijeron que hundiera el botón rojo para borrar la información. Saqué la tarjeta y me fui a un PAC de la carrera 66 con la calle 94, donde me informan que esa no es mi tarjeta. Ahí supe que me la habían cambiado en el primer cajero”, señaló.

Cuando obtienen la clave y el plástico de su víctima, los ladrones hacen retiros bancarios y compras en almacenes cercanos, antes de que el afectado bloquee el producto. En marzo de 2020, a don Pedro*, de 76 años, le hurtaron $155 millones de esa manera.

Luego de dar esta clase de golpes, alquilan un carro y se van a delinquir a otra región del país.