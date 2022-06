Pero eso quiere decir que el proceso va bien...

“El primer trimestre fue positivo, pero en el segundo los contribuyentes van caídos. En los análisis que hacemos con respecto a 2021, la diferencia es leve, la facturación creció 8.4 % con respecto a lo facturado en 2021, pero la diferencia en recaudo de este segundo trimestre con respecto al segundo trimestre de 2021 es de 3.8 %, no logramos ni ajustarnos a la meta de crecimiento de la misma facturación, es un ritmo muy desacelerado para los pagos, la gente no está viniendo tan seguido a pagar y nos preocupa que de pronto no cumplamos la meta de los $800.000 millones y que ademas, según el marco normativo, de todos los procesos de cobro coactivo que se adelantan se tengan que embargar inmuebles, es algo que no deseamos, porque después de que un contribuyente entre a esos escenarios, en los que ya hay una medida cautelar, es muy difícil que se ponga al día“.