Hace algunos días el alcalde Daniel Quintero Calle y el agente liquidador de Saludcoop, Felipe Negret Mosquera, conversaron sobre la posibilidad de que este último le venda a Medellín la Clínica de la 80, un bien avaluado en $96.012 millones. Si se logra la compra, esta sede entraría a la red hospitalaria pública de Medellín, con un nivel de complejidad similar al que tiene el Hospital General de Medellín (HGM).

Negret le confirmó a EL COLOMBIANO que está pendiente una reunión con Quintero para poner sobre la mesa el interés de la Alcaldía en el edificio y, si llegan a un acuerdo, establecer el costo final y las condiciones de pago.

Si sucede así, sería un negocio directo, sin intermediarios ni subastas, y un sueño cumplido para el mandatario, quien ha reiterado varias veces que quiere quedarse con este bien, que tiene la Alcaldía en comodato (préstamo) desde el 26 de marzo de 2020.

Allí, la administración municipal invirtió por lo menos $23.700 millones en adecuar 22.000 metros cuadrados para la parte hospitalaria y 6.700 metros cuadrados de fachada, para atender la emergencia sanitaria por el covid, aprovechando que esta sede estaba sin servicio tras el cierre ordenado a Saludcoop.

El tiempo apremia. Negret debe vender cuanto antes, pues el dinero que obtenga se irá al pago de las deudas que la EPS Saludcoop, hoy en liquidación forzosa, tiene con clínicas, hospitales y proveedores del país. Aun así, la administración municipal no ha precisado si tiene cómo pagar lo que cuesta la clínica o de dónde sacaría los recursos.

Hay 14 camas habilitadas

Lo cierto es que el próximo 24 de noviembre se vence la prórroga del comodato, tras lo cual la entrega del inmueble es inminente porque su objeto era prestar de forma “transitoria y excepcional servicios de salud en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica”.

Cuando Saludcoop prestó el lugar, la Alcaldía anunció que instalaría más de 150 camas UCI (cuidados intensivos) y que serían atendidos pacientes con covid-19. En ese entonces, Antioquia tenía 502 de estas camas, tan solo 60 casos confirmados y cero muertes por el virus. La medida fue una forma de prepararse para el manejo de la pandemia.

No obstante, el objetivo de dotar esta sede con camas UCI no se cumplió porque no había suficiente personal especializado. Tras la apertura el 13 de julio de 2020, la Clínica sirvió para descongestionar los servicios de otras instituciones que atendían pacientes con covid-19.

El 20 de julio de ese año se anunció que allí estaría la primera Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales (UCRE), enfocada en el tratamiento y monitoreo de personas con insuficiencias respiratorias.

Una persona que participó en el montaje de la clínica contó que llegaron a tener 190 camas funcionando. Un reporte de la Alcaldía del 4 de agosto pasado da cuenta de que a esa fecha habían sido atendidos más de 6.000 pacientes. Hoy solo hay 14 camas abiertas y, al viernes pasado, 11 pacientes en total. Las demás habitaciones permanecen dotadas pero sin operación.