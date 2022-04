La noche del sábado 2 de abril, Juan Gonzalo Henao se acostó tranquilo a descansar tras una larga semana de trabajo, pero no calculó que su despertar el domingo sería de pesadilla: cuando fue a abrir la canilla no salió agua y pensó que la habían cortado por algún daño en el sistema. Aún no sabía que el problema estaba afuera de su casa.

Al intentar verificar lo que había pasado salió a la calle y se dio cuenta de que se habían robado el medidor de su casa y que el tubo estaba botando líquido. “¿Cuántas horas llevará el chorro abierto?”, fue la primera pregunta que se hizo. Acto seguido reportó el caso a EPM y ese mismo día le instalaron el nuevo aparato. Pero nada fue tan simple.

“Ese robo me salió en más de 550.000 pesos, porque EPM nos dijo que los contadores son de los hogares y nosotros los debemos pagar”, relató Gonzalo, quien espera que a través de la prensa se llame la atención sobre este problema.

Faltaba otra sorpresa: resulta que esa misma noche a otros dos vecinos les robaron los medidores. “Fue tanto así que cuando vinieron a ponerlo, los de EPM nos dijeron que ese mismo día habían instalado varios. Lo peor es que uno ni se da cuenta de eso”, dijo Juan Gonzalo, quien vive en un edificio en el sector conocido como Florida Nueva, cerca del estadio Atanasio Girardot.

También se incomodó al saber que estos robos los tiene que pagar el dueño del inmueble, pues creyó que pertenecían a EPM y que los usuarios los tenían en préstamo. Recalcó que como no le robaron la tapa metálica de la caja donde va el contador, no se dio cuenta de inmediato, pues el agua quedó chorreando en el interior de la caja.

Otros casos

El caso de Juan Gonzalo no es aislado. En los últimos días se hicieron virales denuncias de robos similares. En una de las grabaciones que circuló en redes sociales se ve cómo un hombre aprovecha la oscuridad de la noche para perpetrar el hurto.

Según trascendió, el hecho habría tenido lugar en el barrio Caribe (Castilla), donde quedaron retratadas las peripecias del sujeto para hacerse al medidor. Incluso, se ve cuando se arroja al piso para maniobrar mejor y lograr terminar su operación. Aunque el video dura casi tres minutos, no alcanza a registrarse si, al final, la persona se va con el contador.

Otro video muestra a un sujeto que en la calle es abordado por un hombre que lo acusa de haberse robado varios contadores en la zona.

“Qué más amiguito, ¿bien o no? Comunidad de La Gloria (Belén), este es el señor que se está robando los contadores...”, dice quien graba. Aunque el hombre niega ser el autor de los hurtos, la comunidad le muestra otro video en el que se ve cómo protagoniza el delito y termina aceptando su culpa. Sin embargo, alega que se trataba de una reparación.

La escena termina con amenazas a su integridad en caso de ser sorprendido en otra acción similar. Luego de varios insultos y una agresión física, el sujeto se va. Quien lo graba no deja ver su rostro.