Tras llegar a La Alpujarra, el alcalde (e) afirmó que la auditoría forense general en la Alcaldía de Medellín la solicita con el fin de saber qué le entregaron. “Tengo que tener claro qué fue lo que recibí, no puedo venir como figura decorativa, tengo que saber qué recibí y qué le voy a entregar a la persona que corresponde cuando salga”, manifestó Restrepo, pero no dio detalles sobre si hay alguna dependencia bajo sospecha. Lo cierto es que concejales, veedurías ciudadanas, exfuncionarios y funcionarios han hecho graves denuncias de presuntas irregularidades en la contratación de Buen Comienzo, la Secretaría de Inclusión Social, el Dagrd, el Inder y la EDU, entre otras.