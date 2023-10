El candidato de 43 años, que nació en Begachí, Antioquia, agregó que desde su concepción el departamento está amenazado por fuerzas que atentan contra su estabilidad, haciendo referencia al gobierno nacional, “es mi compromiso iniciar esa defensa del estado porque no vamos a permitir que desintegren al departamento y nos impongan modelos de estado que van en contra de nuestro principio fundamental que es la libertad”, agregó.

Esta respuesta recibió una réplica por parte de Andrés Julián Rendón, quien dijo que era necesario aclarar que no eran solo 1.5 billones porque no solo están desfinanciadas las obras de Pacífico 1 y 2, sino la de conexión norte y el Túnel del Toyo. Además, agregó que los departamentos no pueden cobrar plusvalía porque es una competencia especial de las ciudades, los municipios y los distritos.

A esto, en contraréplica, Giraldo respondió que aunque el departamento no puede cobrar la plusvalía, sí puede apoyar a los municipios –que son los que se están beneficiando de las vías de cuarta generación según su concepto– como cobrarla para que ayuden a financiar los proyectos.

Por otro lado, en la parte final del debate, a Giraldo le preguntaron que por qué, siendo un candidato aparentemente desconocido, se había lanzado a competir por llegar a la gobernación. En esa respuesta dio una suerte de resumen de su hoja de vida en la que expresó que llevaba 20 años trabajando como funcionario público y que ha ocupado varios cargos en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.