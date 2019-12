Las monjas de Débora recuperan a su cardenal

La Dirección de Cultura del municipio y la empresa Bronces di Arte —la misma que elaboró la escultura original— se encargaron de gestionar y ejecutar la restauración a lo largo de estos meses. El resultado: la entrega de una obra patrimonial característica del municipio y su legado artístico.

Para la recreación de las figuras hurtadas, el artista Juan Fernando Torres tuvo que crear un nuevo molde para la figura del ave intentado simular la anterior, debido a que el molde original no se encontraba disponible.

Natalia Arango, administradora de Bronces di Arte, explica que el material de la nueva jaula es diferente: si bien el nuevo cardenal está elaborado en bronce, tal como el original y las otras figuras de monjas, la jaula nueva fue elaborada en acero inoxidable. “Más que reducir costos, buscamos reducir el riesgo de hurtos y que no ocurra lo mismo que con la obra El gato de Botero, al que en repetidas ocasiones le han robado los bigotes”, aseguró Arango. Además, el punto de contacto que sostiene la jaula fue reforzado para evitar robos.

Después de la reposición de las figuras hurtadas, queda pendiente la restauración del resto de la escultura que ha sufrido daños atribuibles a la contaminación y manipulación de visitantes. Este proceso estaría a cargo de la administración municipal en el periodo entrante.

Débora, entre lo mejor del arte

Cabe recordar que la obra de la artista antioqueña fue recientemente incluida en la lista “Lo mejor del arte 2019” (Best of Art 2019) del periódico The New York Times, como lo informó EL COLOMBIANO.

En este momento, la muestra “Débora Arango. Una mirada personal”, se encuentra exhibida en Parques del Río, como parte de Museo Abierto, un proyecto adelantado por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, que dispone en espacios públicos algunas de las obras representativas de tres museos de la ciudad: Museo Pedro Nel Gómez, Museo de Antioquia y Museo de Arte Moderno (MAMM).