Pues bien, la crisis llegó para 2020, cuando fue gerente Álvaro Guillermo Rendón, pues su gestión cayó al puesto número 80, y cuando se creía que las cosas no podían empeorar, la gestión de Jorge Andrés Carrillo logró lo que ninguno: salió del conteo, pues ni siquiera logró el puesto número 100.

Esa tendencia no cambió durante las dos administraciones que se siguieron. Juan Esteban Calle estuvo en los puestos 13, 11 y 12; y luego Jorge Londoño, quien estuvo al frente de las crisis de Hidroituango y fue aplaudido por su temple, fue más que elogiado en el índice: sus dos primeros años se ubicó en los puesto 18 y 11, y para 2018 y 2019, cuando ya estaba con la crisis en la megaobra se llevó los puestos 10 y 9. Esto quería decir que las calificadoras, los expertos, los académicos y sus colegas miraron muy bien su labor.

Además, Merco no se encarga de medir solamente a las empresas, también lo hace con los gerentes en su medición Mercolíderes, que busca a los líderes mejor valorados.

Eran tiempos en los que la firma de servicios públicos era más conservadora y no se movía con inversiones extranjeras, se mantenía en el territorio seguro de sus negocios. Con el pasar de los años estuvo en el puesto 7 (2011), en el 5 (2012) y cuando la construcción de Hidroituango iba a toda máquina, llegó incluso al puesto 4. Para el año de la crisis en la construcción de la megacentral estuvo en el puesto 8, pero siempre se mantuvo entre las diez primeras firmas.

Las razones de la caída son muchas. En estas dos últimas administraciones fue que el alcalde Daniel Quintero empezó a criticar abiertamente el gobierno corporativo que tenía la empresa y levantó una demanda en contra de los constructores de la obra —demanda que sigue estancada—, lo que llevó a la renuncia en pleno de toda la junta directiva. También Quintero ha sido denunciado por presuntamente presionar —con la ayuda de María Camila Villamizar— para que se hagan nombramientos en la empresa saltando los conceptos técnicos.

Y es que además de las denunciadas presiones por poner personas en cargos para los que no estarían preparados, el recambio de personal en la firma ha sido más que evidente: la mayoría de vicepresidentes no tienen experiencia en el sector y no conoce a fondo la empresa. La crisis en esta arista es tal que hasta los mismos trabajadores han mostrado su preocupación.

Por otro lado, la inestabilidad de la continuidad en las obras en Hidroituango puso a EPM a pagar una millonaria deuda con el BID Invest y, como si fuera poco, las calificadoras se pusieron en alerta dada la incertidumbre.

Justo este es el momento cuando no se sabe quién continuará con las obras, pues el desorden ha imperado en una licitación que no parece tener ni pies ni cabeza.

Todos estos factores mueven las balanza de quienes evalúan la imagen y la reputación de las empresas. EPM, que en otrora brillaba por su gestión e independencia política, ahora deja muchas dudas y, sobre todo, preguntas