El panorama no es el mismo en el parque de El Retiro de unos días para acá: antes se veía solo obreros picando y sacando material, montañas de concreto y tierra arrumadas en los distintos puntos de la plaza y olor a polvo en el ambiente. Era el caos.

Y aunque en algunos momentos llegaron críticas por los posibles retrasos en que habría incurrido la obra, en entrevista con el COLOMBIANO el alcalde, Nólber Bedoya, despejó las dudas.

La principal: ¿el parque va a estar listo para diciembre?

“Primero quiero aclarar que como estamos en un tiempo preelectoral, ya muchos van aprovechando estos casos para desinformar crear malestar. El parque no tiene retrasos porque el contrato está vigente, se habla de retrasos cuando un cronograma está vencido o un plazo o un termino ha pasado, pro acá no ha pasado eso”, comenta Bedoya.

Pero sí aclaró que puede ser natural que la gente, al ver solo tierra y material arrumado y nada construido, puede sentir esa sensación de retraso, pero desde hace una semana todo es distinto, pues como hay espacios con vaciado de concreto se nota la evolución de la obra y cambia la sensación.

Hace solo un mes, en una visita a la localidad, algunos comerciantes manifestaron inquietudes frente al tema: “ojalá no nos vaya a coger diciembre así porque sería la ruina”, fue el temor expresado por varios comerciantes, que prefirieron no comprometerse a decir sus nombres. Puede ser por una razón que da el alcalde: el tema se ha socializado con ellos y no tendrían porqué temer, según el mandatario.

“Me sorprende mucho que digan eso, porque con ellos hemos hablado mucho y tienen claro que en diciembre el parque estará listo para recibir a los turistas”, prometió.

Según Bedoya, entre el 26 y el 30 de enero se realizarán en la localidad las tradicionales fiestas de Los Negritos y el escenario principal será el parque.

“Toda la programación está diseñada contando con el parque terminado”, advierte.

Las obras de remodelación de este escenario iniciaron en febrero. Se asignaron mediante un proceso de licitación pública con las debidas pólizas incluidas en el contrato. El mandatario aclara que precisamente debieron empezar en 2021, pero para no afectar la temporada decembrina postergó el inicio para 2022.

Se construye con recursos mutuos por un valor de $7.733 millones, aportados así: $2.500 millones por la Gobernación, $2.500 millones por el Municipio y $733 millones por la empresa de servicios públicos Aguas del Oriente.

Será un lugar con más espacios verdes y con plazoleta para eventos culturales. Se plantarán árboles nativos ya con cierta altura n