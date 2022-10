Tres exconcejales, uno del pasado periodo y dos que renunciaron este año, así como un exsecretario de la administración del exalcalde y excandidato presidencial Federico Gutiérrez empezaron recorridos por la ciudad y publicaciones con un notable tinte político. Al final, si sus candidaturas no cuajan, podría servirles la estrategia para aspirar al Concejo, por ejemplo.

Y en esta tarea ya trabajan con empeño cuatro de los que han manifestado la firme intención de aspirar, aun cuando hoy no se sabe con certeza si aparecerán en el tarjetón, pues se tejen también estrategias más amplias en busca de coaliciones que se disputen las riendas de la ciudad.

No les da pena “hacer el oso” si eso hace visibles sus nombres. Apenas están empezando a sonar entre las posibles candidaturas a la Alcaldía de Medellín en las elecciones de octubre de 2023, pero ya se exhiben en las calles y las redes sociales. La estrategia parece clara: definir los temas que marcan la polarizada política local, recrudecida en la actual administración, para poner sus posturas sobre la mesa.

¿Cuál es la estrategia?

Santiago Jaramillo, exconcejal en el periodo pasado, expulsado del Centro Democrático en 2018, sigue caminando por las calles y ha reiterado que de la intención de ser alcalde no se baja. Su meta es recoger firmas, cuando el cronograma electoral lo permita, para avalar una candidatura con su proyecto político Consenso, con el que no pudo aspirar a la Alcaldía en 2019, pues no tenía recursos para pagar la póliza de seriedad.

Por lo pronto, en sus cuentas de TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, que nombró como Consenso Medellín, publica con frecuencia las puestas en escena y es, por el momento, el más particular. Se le ve bailando, cantando, con megáfono en mano e, incluso, vestido como vendedor ambulante porque ha dicho que quiere sacar adelante una campaña bajo el concepto de ponerse en los zapatos de la ciudadanía.

La semana pasada estuvo en el Centro de la ciudad, vestido de vendedor de paletas, ya hablando de propuestas como la eliminación de las fotomultas y gritando sus ideas a conductores y transeúntes que lo miran extrañados.

Otro exconcejal menos bailarín, pero que también persiste en la idea de lanzarse, aunque ha dejado la puerta abierta a sumarse alrededor de otra candidatura, es Simón Molina, quien renunció a la corporación y al Centro Democrático, en junio pasado, con la intención de recoger firmas.

Desde entonces, se le ha visto muy activo en redes sociales, principalmente con fuertes críticas a la gestión del alcalde Daniel Quintero, quien, como ya se sabe, está planeando su propia estrategia con el gabinete entero para posicionar un sucesor a su proyecto político.