Una jornada violenta se vivió este viernes en Medellín, ya que cinco personas fueron asesinadas entre las seis de la mañana y las nueve de la noche. Tres de los casos ocurrieron en zonas cercanas a la comuna 7 (Robledo), donde se vive un conflicto que ya dejó siete personas muertas el pasado 30 de noviembre.

El primero de los hechos se presentó a las 6:29 a.m., cuando un hombre fue abandonado en el sector de Pajarito, de San Cristóbal, en la vía que comunica a Medellín con San Pedro de los Milagros. Según las autoridades, esta persona tenía más de 40 heridas de arma blanca y no le encontraron documentos, por lo que no pudo ser identificado.

El segundo caso registrado en zona cercana a la comuna 7 se presentó a las 10:00 a.m., también en San Cristóbal, pero en la vereda La Loma, donde un cuerpo fue desmembrado y abandonado en bolsas de basura.