Diez empresas pagaron los derechos para participar en la licitación de la construcción final de Hidroituango, una obra para la que todos los expertos recomendaron no cambiar de contratista. Dichas empresas son: Yellow River Co Ltd., Schrader Camargo Ingenieros Asociados, Ingema S.A., Mincivil S.A., Termotécnica Coindustrial S.A.S., Sinohydro Bureau & Co Ltd Sucursal Colombia, Civilec Ltd, Coninsa Ramon H. S.A., Serviminas S.A.S. Y 4 Towers S.A.S. Estas firmas tienen el derecho a participar en el proceso contractual, que tiene como fecha límite para la presentación de ofertas el 23 de junio de 2022. Se estima que el comienzo del contrato sea el 1 de septiembre, con un plazo de ejecución de algo más de tres años.