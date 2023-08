Entérese: El efecto rebote: ¿cómo cuidarse de subir de peso luego de alcanzar el peso ideal? Según le manifestó a Q’HUBO, allí le dijeron que Liliana María Ceballos Jiménez, de 51 años , había sufrido un paro y que, aunque fue sometida a labores de reanimación, no respondió.

Doce horas después, a las 8:00 a.m., del domingo, de ese centro asistencial lo llamaron y le dieron la peor noticia de su vida: su mamá había fallecido.

Sin embargo, momentos después a Nelson le enviaron un video en el que se ve a su mamá tendida en el piso del hospital, quejándose del dolor y sin recibir ninguna atención, a pesar de que a unos metros de ella había algunas enfermeras. Allí se evidencia que las trabajadoras de la salud ni se inmutaron ante las quejas de Liliana María.

Al parecer, la mujer no soportaba el dolor y al no recibir atención, tras tocar el botón en la habitación en la que estaba hospitalizada, decidió levantarse de la cama y buscar ayuda, pero en el pasillo no resistió y se desplomó.