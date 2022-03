Por primera vez, Buen Comienzo no prestará atención en las sedes a los niñas y niñas durante los tres días hábiles de Semana Santa. Según confirmó el director Díaz, este tiempo se busca que los agentes educativos vayan a los lugares de trabajo a capacitarse, una actividad que forma parte de un plan de bienestar a los empleados. Añadió que para ese tiempo no se ha estipulado ningún tipo de atención a los niños en casa.

Entre las quejas sobre atrasos en los pagos también está la de excontratistas del ITM, entidad que adelanta la interventoría de los contratos de Buen Comienzo. Según sus versiones, esta no les ha pagado lo correspondiente a 13 días de una adición de contrato que finalizó el pasado 27 de febrero, día en la que su relación contractual con el ITM cesó del todo por determinación de la nueva coordinación de la interventoría. Aseguraron que son alrededor de 15 personas las afectadas y que en total les adeudan unos $28 millones, pero que por más que han preguntado en el ITM por el pago, incluso con derecho de petición, no han recibido respuestas. Al respecto, Germán Cardona, director de Extensión Académica y Supervisor del Contrato del ITM, sostuvo que no han recibido derechos de petición relacionados con este tema. No obstante, reconoció que hay un retraso en el pago de estos honorarios, establecido en el marco normal por causa de la terminación de los contratos y la actualización de una información. El pago, aseguró, se hará en los próximos cinco días.