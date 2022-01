Luz Marina Arboleda, nutricionista dietista, dijo no conocer las quejas puntuales sobre el tema en el HGM, pero explicó que en los hospitales y clínicas el servicio de alimentación se debe suministrar bajo la coordinación y supervisión de personal especializado en la materia, que dé las directrices en las derivaciones de la dieta para cada paciente, teniendo en cuenta características como la edad, la actividad física y la enfermedad que padece, y con base en los cuales se establecen los requerimientos nutricionales y calóricos de cada uno. No obstante, más allá del parámetro de salud, la experta considera que también se deben tener en cuenta factores como el color, el olor, la temperatura y el sabor de los alimentos en las preparaciones ofrecidas en los centros de salud, aun cuando en estos lugares no se contemplan apropiaciones culturales gastronómicas y, por ello, es usual escuchar que la comida de hospital es “insípida” o “maluca”.