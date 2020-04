¿Qué tan posible es tener una Medellín y Antioquia sin hambre?

¿Dónde están los recursos?

Autoridades responden

“No se puede aprobar como un proyecto de acuerdo”, explicó Duque, y aseguró que la vía es “decretar la propuesta e implementarla ya”.

Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín, solo contestó que todas las propuestas que busquen el bienestar de nuestros ciudadanos son bienvenidas.

En cuanto al plano departamental, Calle asegura que “la apoyaron, la revisaron pero no sé bajo qué criterio, no tuvo mucho eco. En el escenario político es difícil ser propositivo”. Al respecto, Juan Correa Mejía, secretario de Participación de Antioquia, explicó que la propuesta está siendo evaluada por diversas secretarías, aunque aún no hay una postura definitiva por parte de la administración. “Como estamos en el marco de la emergencia, la discusión no puede tardar mucho. En un plazo aproximado de 15 días se emitirá una respuesta” .