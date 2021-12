Esta no es solamente una salida para Hidroituango, también para varias personas naturales, como Sergio Fajardo, cuya campaña está pendiendo de un hilo por cuenta de la decisión de la Contraloría.

En términos prácticos, el proceso ya no irá a cobro coactivo, ninguna de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas culpables en segunda instancia por la Contraloría saldrán en el boletín de responsables fiscales y el Consorcio CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) podría continuar al frente hasta que al menos operen las dos primeras turbinas en el segundo semestre de 2022.

Así las cosas, se aclara el panorama para el megaproyecto, que desde hace semanas está empantanado por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal, las acusaciones del alcalde Daniel Quintero y el anuncio de su desconocido plan b que, según quedó demostrado en las últimas semanas, no estaba del todo estructurado.

Sin embargo, ayer en la noche, por medio de un comunicado, Seguros Sura aclaró que no ha participado de ninguna reunión en Madrid y que no conoce el acuerdo al que se llegó con Mapfre: “Con respecto al presunto ‘acuerdo’ de pago, en el que se informa que Seguros Sura realizaría un pago por 400 mil millones de pesos, la compañía está llevando a cabo los análisis derivados del fallo de segunda instancia de la Contraloría”.

La negociación

El alcalde Daniel Quintero dijo ayer: “Gracias al fallo de la Contraloría estamos a punto de recuperar los primeros 4,3 billones de pesos de Hidroituango. Los contratistas por primera vez tendrán que pagar 800 mil millones de deducible. Continuaremos la demanda para recuperar el resto de recursos no cubiertos por las aseguradoras”.

¿Cómo resultó Mapfre siendo la salvadora?

Al adquirir la calidad de tercero civilmente responsable, la aseguradora tiene los mismos derechos y facultades de cualquier implicado. No es que la compañía entre a responder por los actos de los sancionados, sino que su obligación en el proceso proviene del contrato de seguros.

Un problema de seguros

Como se dijo, que el detrimento patrimonial fuera pagado o no por las aseguradoras fue un tema de discusión en los últimos meses.

Ahora que Mapfre saldría al rescate con la consignación anticipada de la indemnización por la póliza se ha recordado que el alcalde Daniel Quintero dudaba de este pago y que, precisamente, por eso se despachó en varias oportunidades en contra de los contratistas del proyecto.

Justo en pleno debate por el propósito de Quintero de sacar de la obra a los contratistas por el fallo de primera instancia de la Contraloría, hubo un contrapunteo entre el alcalde y el gobernador Aníbal Gaviria. Este último dijo el 13 de octubre: “La solución en Hidroituango ha sido, es y será, como debe ser: el pago de las compañías de seguros”.

Quintero le replicó a continuación, en Twitter: “No señor gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones) ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.

Ahora, con el acuerdo que anunciaría la aseguradora Mapfre, Hidroituango se salvaría, por lo menos hasta el encendido de sus dos primeras unidades.

Para asegurar el proyecto, EPM adquirió una póliza conocida como Todo riesgo construcción y montaje hasta por 2.550 millones de dólares para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos, con un deducible de 1 millón de dólares.

Esta fue la póliza que vinculó la Contraloría en el fallo de segunda instancia.

En septiembre de 2019, Mapfre emitió una nota de cobertura para cubrir los daños generados en 2018, es decir, confirmó que las causas de la emergencia estaban dentro de la cobertura de la póliza.

Luego empezó un inventario de los daños para cuantificarlos. Ese proceso lo adelanta un equipo de ajustadores que determina cuál elemento reconoce y en qué proporción.

Después realizó pagos parciales a medida que iba haciendo el inventario. Hasta ahora ha girado 350 millones de dólares, los mismos que serán tenidos en cuenta en la bolsa final de 983,8 millones de dólares que pagará Mapfre.

El pago total que se daría para cumplir el fallo de la Contraloría abrirá un nuevo capítulo de negociaciones, ajustes y reclamaciones porque el valor final de la indemnización, antes de conocer las consecuencias del proceso fiscal, solo se sabría cuando terminara la obra en 2025. Ocurrirá en las oficinas mientras la construcción avanza e Hidroituango enciende sus turbinas