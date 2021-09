Mientras que el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde Daniel Quintero ventilan sus peleas, la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Medellín vive una división menos pública porque sus ocho integrantes (Sebastián López, Nataly Vélez, Simón Molina, María Paulina Aguinaga, Alfredo Ramos, Gabriel Dib, Lina García y Albert Corredor) no reman hacia el mismo lado.

Aunque esto ha generado encontrones internos, entre ellos existe un acuerdo tácito de respetar la libertad de cada uno al votar proyectos o sentar posturas sobre la gestión de la alcaldía. En casos de más envergadura, tratan de concertar decisiones en bloque.

Algunas de estas tienen previo concepto de Uribe. Por ejemplo, cuentan que les pidió votar negativo al debate que, en abril pasado, hundió el proyecto con el que el Quintero quería cambiar el aeropuerto Olaya Herrera de establecimiento público a empresa comercial e industrial del estado.

Esto explicaría por qué Corredor, paradójicamente coordinador de ponentes de este proyecto, fue el único de los 21 corporados que se abstuvo de votar: no se inclinó por el no, como lo hicieron sus otros siete compañeros, ni por el sí, pese a haber defendido la propuesta con insistencia. No obstante, según el concejal, Uribe es respetuoso y nunca le ha manifestado prevención alguna: “Nunca pasaría encima de nadie para imponer una posición”.

Lo claro es que la colectividad del CD, mayoritaria en la corporación, no ha tenido en su totalidad el mismo contrapeso que tiene Uribe hacia el alcalde. Al inicio del actual gobierno local, el partido se declaró independiente, fuera de la coalición del 61% que logró un Quintero recién elegido, pero también al margen de la oposición. El fin era votar cada proyecto de forma particular según intereses de la ciudad.

¿Qué evidencia la bancada?

El primer semestre de 2020 estuvo marcado por un apoyo casi general del partido uribista a Quintero, pero este se resquebrajó en algunos integrantes por hechos como la crisis de EPM y la renuncia masiva de su junta directiva en agosto de ese año. Ramos, quien asumió por estatuto de oposición, Molina y Dib se han mostrado férreos opositores hasta hoy.