El hombre aseguró que el canino era de su propiedad y que se trató de un lamentable accidente, que no fue su intención causarle ningún daño al animal y que ambos se dirigían hacia una finca.

Publicidad

Según contó el implicado, montó al perro en el plató de la camioneta y comenzó el viaje hacia el Oriente de Antioquía.

Pero, al parecer, en un descuido, el perro saltó de la camioneta y, como estaba amarrado de la correa, quedó enredado y por eso fue arrastrado sin que se diera cuenta.

“Se trató de un accidente. El perro era mi compañero, él estaba enseñado a montar en el carro, no era la primera vez que él venía ahí, y lo que pasó fue que el perrito se cayó; ya más adelante, cuando caí en cuenta, no supe qué hacer, se me vino el mundo encima, no sabía si tirarme al suelo, ponerme a llorar, fue muy duro”, narró el hombre acusado del maltrato animal, según lo publicado en la cuenta en Twitter de Conexión Animal, un grupo de defensores de los animales.