Aunque EPM, Gobernación de Antioquia y la Ungrd esperaban que cerca de 3.500 personas se sumaran al simulacro de evacuación de este martes en las comunidades aguas abajo de Hidroituango , la población no solo no se movilizó sino que en varias veredas salieron a protestar contra EPM.

En el 12, en el municipio de Tarazá , sus habitantes también salieron a las calles a realizar un plantón y la Alcaldía tuvo que hacerse presente para mediar en la situación. La queja de sus pobladores que EPM no ha sido clara con la información suministrada y tampoco les ha ofrecido verdaderas garantías en medio del proceso de evacuación que ordenó el Gobierno Nacional previo al encendido del proyecto.

Pero el problema de fondo, y por el cual dicen que no se acatarán ninguna medida hasta que EPM se siente a dialogar, es la crisis que desencadenó en el corregimiento la contingencia de 2018. “No aparecemos en el registro único de víctimas. Si se mira el nivel del río está más cerca y en riesgo el 12 que el alto de Puerto Valdivia, pero no aparecemos en el mapa de riesgo. Siempre se ha mostrado que la zona de impacto es Puerto Valdivia y salta a Puerto Antioquia, pero el corregimiento el 12, que está a 5 kilómetros de Puerto Valdivia y tiene 3.000 habitantes, no aparecemos en el mapa de riesgo”, señala.

La desazón que llevó a esta zona los vaivenes del proyecto hidroeléctrico han causado, según el líder comunitario, que las inversiones se esfumen. Casas que antes valían $50 millones ya no se pueden vender en más de $20 millones. Negocios que se cotizaban en $100 millones, ahora apenas alcanzan un valor comercial de $40 millones. Tampoco las hacen préstamos para proyectos productivos ni reciben inversión de infraestructura, por los riesgos latentes que acarrea su ubicación.

Por eso esperan sentarse con EPM y definir cuáles van a ser las soluciones de fondo, más allá de una evacuación que no tranquiliza a nadie.

El simulacro estaba pensado para durar cerca de tres horas. A las 11:11 de la mañana el Dagran informó, vía mensaje de texto, que las personas que se movilizaron ya podían retornar a sus casas.