Cuarentena con comida piden familias vulnerables de Medellín

Trapos rojos, en su mayoría camisetas viejas y rotas, se convirtieron en la señal de hambre que cientos de familias del oriente y occidente de Medellín adoptaron para clamar por ayudas.

Ayer 300 familias vecinas a la UVA La Libertad, entre los barrios Villatina y Sol de Oriente (comuna 8) sacaron ollas, cucharas y trapos rojos para pedir apoyo.

Flor Guzmán, una de las líderes de la movilización, explicó que la mayoría de sus vecinos viven de la economía informal y desde que empezó la cuarentena están sufriendo por comida. “En mi caso tengo un contrato con una empresa pero me mandaron a licencia no remunerada y uno entiende que ellos no tengan con qué pagar, pero nosotros nos quedamos sin con qué comer porque ya no hay ingresos y tampoco podemos salir”.

Su caso se repite con muchos mensajeros, empleados de oficios varios y construcción que ya no devengan el salario mínimo y tampoco pueden acceder a subsidios del Estado por ser cotizantes en el sistema de seguridad social. Ellos narraron sus afugias ayer a la entrada de la UVA y dijeron que no quieren violar la ley, pero que sin hambre no es posible quedarse quietos.

“Por eso protestamos pacíficamente, trajimos tapabocas y gel antibacterial, y dejamos los niños en la casa. Lo que pedimos es ayuda humanitaria”, dijo María Consuelo Restrepo, de 28 años y esposa de un conductor de bus que ahora solo trabaja dos días a la semana. “Estamos sobreviviendo con $30.000 y el paquete de comida que le dieron a la niña en el colegio”, agregó.