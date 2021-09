También, que no son por completo del agrado de las colombianas porque tienen fama de que dañan las plazas cobrando más barato. Y en el Lleras muchas hablan de que existe una especie de pacto para que ninguna tenga tarifas por debajo de los $200.000 la hora. Ya sea en dólares, en pesos o con una transferencia, pueden recibir más de ese monto, aunque no falta quien rompa las reglas y acepte por $100.000. Algunas cobran los 60 minutos a 300 dólares, poco más de un millón de pesos, y otras piden ese monto por toda la noche.

De acuerdo con Pedraza, en medio de estas particularidades persiste la vulnerabilidad en estas mujeres por distintos tipos de violencias a los que están expuestas, lo que se prolifera en entornos de drogas y alcohol. Y ellas lo saben.

Varias coinciden en que tienen precaución con los clientes, con medidas como cobrar por adelantado, llegar a hoteles donde hagan procesos de identificación de los huéspedes y descartar clientes muy borrachos.

“Se me acercó un gringo y me empezó a tocar. Le dije que estábamos en la calle, que si quería fuéramos al hotel y pagara el rato (el tiempo que dura el encuentro sexual). Cuando íbamos en camino, me agarró a las malas y tuve que correr. Como me persiguió, le dije a la policía, que habló con él para que me dejara tranquila”, cuenta una chica de 20 años que acababa de vivir esa experiencia.

El funcionario que participa en los controles describe que parte de la labor que cumplen allí más de 50 uniformados, en articulación con personal de Espacio Público y las secretarías de Seguridad, Movilidad e Inclusión Social, es evitar que estas mujeres sean agredidas de cualquier forma. No obstante, aclara que en otros casos los riesgos son para el turista, pues la prostitución se da en ambientes donde hay delitos como hurtos que, algunas veces incluyen el uso de escopolamina.

Un temor que tienen las prostitutas de la zona es que las estigmaticen y las maltraten por hechos que han cometido unas cuantas y que estarían relacionados con temas como el presunto homicidio del turista Félix José Almánzar Jiménez, quien fue encontrado hace unas semanas muerto en su habitación de hotel.

Una comerciante de la zona agradece que en los últimos días se ha visto mayor presencia de las autoridades, algo que antes ocurría muy poco, por lo que había mayor afluencia de niñas y adolescentes, muchas, víctimas de explotación sexual comercial. De hecho, la semana pasada, la Personería de Medellín alertó sobre la falta de eficacia de las intervenciones y aseguró que encontraron 30 menores de edad incumpliendo la el toque de queda.

El profesional de la Alcaldía que participa en las acciones dice que se han hallado más de 80 niños, niñas y adolescentes desobedeciendo la medida, muchos, víctimas de explotación, por lo cual se llama a sus acudientes o se inicia restablecimiento de derechos.

La presencia de menores de 18 años ha disminuido, aunque aún se ven algunos deambulando por esas calles. Para evitarlo, también se hacen visitas a bares, discotecas, restaurantes y hoteles, con el fin de verificar que cumplan la restricción. De incurrir en una falta podrían tener suspensión de su actividad comercial.

Más allá de la presencia de las autoridades para prevenir delitos, esta zona de Medellín ahora está dominada por la prostitución y se evidencia en la conversión de casi todos los negocios centrales en establecimientos de diversión nocturna. Y parece no haber señales de que el lugar recupere el uso que hasta hace unos cuantos años se le dio.

* Identidades reservadas.