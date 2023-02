Pero los saldos en rojo no responden a los ciclos de nacimiento y declive de un simple negocio. Si bien las transferencias de inversión por parte de esta Alcaldía han sido insuficientes, según Jaramillo, sí superan los montos dispuestos en otras vigencias, por lo que inquieta que el canal amplíe su déficit en vez de reducirlo. Y, para colmo de males, “siguen contratando talentos carísimos, que vienen de ciudades como Cali, cuando el canal no tiene cómo pagar”, expresa una fuente que trabajó en la entidad.

Entre las causales que tienen al canal al borde de la quiebra se cuentan, además de los sobrecostos por nómina, la reducción en la contratación de las secretarías del conglomerado público con su Central de Medios, así como pagos de funcionamiento que el medio no debería asumir solo sino en conjunto con la Alcaldía. “Lo más preocupante es la pérdida de patrimonio del canal. Yo se lo advertí a la gestora social, Diana Osorio; al secretario de Comunicaciones, Juan José Aux; y hasta a la entonces secretaria Privada, María Camila Villamizar”, afirma Johana Jaramillo, exgerente de la entidad.

¿Mala gerencia?

Aunque el canal registra pasivos consecutivos desde 2020 (ver Gráfico), la crisis comenzó a ser más evidente a finales de 2021, tras la llegada de Mendoza a la gerencia. A partir de entonces las contrataciones de personal volvieron a ser frecuentes —situación que ya se había reportado durante la gerencia de Mábel López, actual vicepresidente de Comunicaciones de EPM—. “Entró mucha gente a ocupar cargos administrativos, no necesariamente altos, pero a hacer parte de esa área”, afirma una fuente que pasó por la entidad. Otra agrega: “La crisis fuerte se sintió en el segundo semestre del año pasado. Jaramillo habló sobre los sobrecostos en nómina y la necesidad de recortar; que no había plata porque la administración no estaba haciendo las transferencias”.

Publicidad

Los informes financieros retratan en parte la situación: el déficit de 2021 —año en que Jaramillo lideró la gerencia durante cinco meses— cerró en $948 millones, cuando el del año inmediatamente anterior se había ubicado en $3.822 millones. Ya el déficit de 2022, año de la bonanza en contratación de personal, el déficit escaló en 587% respecto a 2021. “Subieron vertiginosamente los contratos. Dijimos: ‘a Deninson, el nuevo gerente, le están copiando y le están aflojando plata. No imaginábamos que eso iba a llevar a un déficit”, dice una de las fuentes.