Pero este es solo un atisbo del problema. Varias son las rutas ecológicas que aumentan su flujo de visitas durante los fines de semana, convirtiéndose en “carnada” perfecta para los ladrones. Y aunque la Policía Metropolitana no compartió el consolidado de casos por esta modalidad en el Valle de Aburrá, la preocupación es latente y parece que no son claras las soluciones.

Lupa al fenómeno

Uno de los problemas advertidos por Medina, del Parque Arví —donde reciben a 5.000 visitantes cada fin de semana—, es la falta de formalización de las denuncias. Igual opinó el intendente Hernán Galvis Tangarife, líder de dos subestaciones de Carabineros en zona rural de Envigado, para quien buena parte de los hechos se quedan en redes sociales y no terminan su proceso ante las autoridades.

“Puede que nosotros nos demos cuenta, pero si la gente no denuncia, ese reporte no lo tramita la Policía”, expresó Medina. En ese sentido, el intendente Galvis agregó: “Pero no hay que echar en saco roto lo que reportan vía redes sociales. Si la gente está hablando, y no ha puesto la denuncia, es por algo”.

Esta realidad no desvirtúa el fenómeno, al contrario, escala la percepción de inseguridad entre los ciudadanos y desemboca en un subregistro por parte de las autoridades. Esto conlleva a que, en ocasiones, las cifras oficiales no conversen con el temor que sienten quienes transitan por los corredores ecológicos.

El otro reto tiene que ver con la pedagogía para los deportistas y visitantes. Aunque corporaciones como Arví insisten en que no son convenientes los recorridos con pocas personas o con operadores no certificados, “no tenemos cómo controlarlo ni cómo ponerle un policía a cada visitante”, concluyó Medina.