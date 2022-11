La mujer, a quien su compañero le habría prohibido usar redes sociales o interactuar con otras personas del barrio, respondía al nombre de Ana María Gónzalez. Su edad, hasta el cierre de esta edición, se desconocía. Pero este no es el único episodio de violencia que le ha arrebatado la vida a una mujer en el departamento en el último mes. Tres casos estremecieron a Andes, Guarne y Apartadó en los últimos 15 días.

Los hechos, según la Procuraduría General de la Nación, tienen lugar en medio de un panorama que no deja bien parado al departamento en comparación con otras regiones del país: luego de Bogotá (202), Tolima (76) y Cundinamarca (70), Antioquia es el cuarto con más feminicidios en Colombia, según el máximo organismo del Ministerio Público. De un total de 659 casos tipificados bajo esta categoría, en 2021, el departamento pone 68, el 10%, porcentaje que lo pone como uno de los más riesgosos para las mujeres.

Pero la alerta no es nueva: reaviva una conversación que aún no logra tramitarse y que, por lo demás, tiene que ver con la falta de información unificada respecto a este número de casos. La Gobernación de Antioquia, por ejemplo, registra una baja en el número de asesinatos en comparación con 2021, mientras que el conteo de algunas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres es mayor. De por medio, un dato que no es menor: no todos los casos logran ser tipificados como feminicidios, cuestión que impide una lectura completa del fenómeno.