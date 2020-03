¿Por qué aún no ha bajado el precio de la gasolina en Medellín?

Aunque el Gobierno Nacional anunció el pasado lunes una reducción de $1.200 en el precio del galón de gasolina, esa disminución no se ha visto reflejada en la mayoría de estaciones de servicio de Antioquia.

A través de las redes sociales, varios usuarios han expresado su inconformidad porque los precios no han variado. “¿Cuándo es que empieza a bajar la gasolina? Yo lo veo todo igual”, dijo Fabián Ramírez en su cuenta de Twitter.

Juan Fernando Prieto, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio (AES Colombia) le explicó a EL COLOMBIANO que la reducción de precios tomará entre uno y cuatro días por razones de mercado.

“Nosotros compramos en firme, es decir, pagamos de una vez. Eso quiere decir que cuando el presidente anuncia las medidas, los (distribuidores) mayoristas y minoristas tenemos ya un inventario, y si bajamos los $1.200 vamos a perder una cantidad importante de dinero que el gobierno no reconoce, no paga, no deduce de renta ni nada”, dijo.

Según Prieto, el lunes que se oficializó el cambio en el precio del combustible, las estaciones de servicio y los tanques de almacenamiento estaban llenos con combustible pagado a precio alto. Por eso, agregó, están esperando a que ese inventario de combustible baje para poder comprar al nuevo precio y hacer efectiva la reducción.

“Es una situación que el usuario no entiende porque no son sus negocios, pero como comerciante yo me gano $780 en un galón de gasolina y no puedo bajar $1.200 para perder lo que gano y $450 más por galón, sabiendo que pago impuestos, servicios y salarios. No estamos abusando ni comprando barato para vender caro”, sentenció.

Prieto indicó que como hubo restricciones en la movilidad por emergencia ambiental, y más gente en las casas por el coronavirus, las ventas de gasolina se han reducido en 40 %.

Respecto al cambio en el precio, el Ministerio de Minas aclaró que “los nuevos precios autorizados por el Gobierno Nacional se aplicarán de manera progresiva en los centros mayoristas y las estaciones de servicio, según se agote el inventario de combustibles existentes previo al anuncio de la medida, lo cual podría tomar entre dos y cuatro días”.