El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón concluyó su discurso hablando del referendo que impulsa para lograr la autonomía financiera de los departamentos. Con ese elemento cerró un discurso que no se guardó críticas al presidente Gustavo Petro.

6:39 de la tarde.

He tomado la decisión de no tomar el 40% de esos puestos. Lo anterior significaría ahorros superiores a los cincuenta mil millones de pesos. Esta cifra deberá llegar a los doscientos mil millones de pesos por año de ahorro, cuando quede en firme el proyecto que presentaremos a la Asamblea”, dijo el gobernador sobre la burocracia departamental. “Austeridad y juicio: el derroche no está permitido”, esa fue la primera orden impartida por el gobernador a su equipo de trabajo.

6:35 de la tarde.

“Mi compromiso es con el hombre que nos devolvió la tranquilidad: el de la mano firme y el corazón grande, el presidente Álvaro Uribe Vélez nos enseñó que era posible vivir seguros... Por contemporizar con criminales hoy estamos de regreso al pasado”, dijo el gobernador. De esta manera marcó distancia con el proyecto de la Paz Total de Gustavo Petro.

6:29 de la tarde.

“Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Nuestro departamento es como un país, pero metido en 125 municipios”, afirmó el gobernador en clara alusión al proyecto de la autonomía de las finanzas departamentales. “Recibimos un departamento donde dos millones de los nuestros la están pasando mal: sobreviven con doce mil pesos. Presentaré un proyecto de ordenanza en la Asamblea para destinar la totalidad del impuesto vehicular para combatir el hambre”, dijo el gobernador.

6:11 de la tarde.

“Soy el gobernador más montañero que ha tenido esta comarca”, dijo Andrés Julián Rendón. Minutos después el nuevo gobernador hizo mención a la construcción de una vía que unió a Cisneros con el resto de Antioquia, obra hecha en el gobierno de Álvaro Uribe. En ese momento los asistentes interrumpieron el discurso con un sonoro aplauso. “Estas no son las vías para los ricos de Antioquia, como dicen peyorativamente desde el gobierno central”, dijo el gobernador en una clara alusión al presidente Gustavo Petro.

“El gobierno nacional, movido por lo que parecen ser temas ideológicos, ha anunciado su negativa de financiar lo que falta de las autopistas de las montañas. Argumentan que carecen de la plata necesaria para hacerlo. Sin embargo, ningún gobierno ha tenido tanta plata como este”, dijo. Y los cuestionamientos no se detuvieron. “Pediremos al Congreso, en sintonía con nuestra bancada parlamentaria, que modifique la ley de concesiones para que se adicionen los contratos vigentes y futuros hasta en un 50% del tiempo -hoy solo se puede en el 20%”.

“Un mensaje para el Gobierno Central: si a Antioquia no la apoyan, por lo menos que dejen trabajar. Porque como decimos en esta tierra: hoy “ni rajan ni prestan el hacha”. Si no quieren terminar las Autopistas de la Montaña, que nos las entreguen; aquí las terminamos”.

5:50 de la tarde.

“Tengo una alegría tan grande que se me sale este corazón criado entre montañas”, así comenzó el discurso de posesión el gobernador Andrés Julián Rendón. En el primer tramo del discurso habló de su padre y de su madre. En varios momentos se le quebró la voz al recordar los hechos de su infancia. “Honraré con mis actos este compromiso... Convertirme en gobernador de Antioquia fue un anhelo de mi alma”, dijo. También habló de sus profesores canadienses, que le mostraron el camino de la política. “En mi casa el único exceso permitido es el de la educación”, afirmó.

Luego el gobernador no se guardó los dardos contra el presidente de la República, Gustavo Petro: “Llego a la gobernación en circunstancias difíciles y turbulentas para la patria. Espero sortear los escollos que se vislumbran. Hay, sí, una buena coincidencia para Medellín y para el departamento: después de mucho tiempo habrá un gobernador y un alcalde en formula y equipo”. A renglón seguido habló de las similitudes que tiene con Federico Gutiérrez.

5.30. de la tarde

Lo primero que hizo el gobernador fue presentarle el equipo de trabajo de Antioquia Firme a los más de quinientos asistentes al acto protocolario. Los llamó uno a uno. Son: Secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia: Brigadier General en retiro, Luis Eduardo Martínez Guzmán; Secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia y encargada de la Oficina de Comunicaciones: Lina Cuartas Ospina; Secretaria Privada: Ana María Mejía Bernal; Secretaria General y encargada de Talento Humano y Desarrollo Organizacional: Martha Patricia Correa Taborda; Secretario de Hacienda y encargado de Pensiones de Antioquia: Eugenio Prieto Soto;Director del Departamento Administrativo de Planeación: Manuel Naranjo Giraldo; Secretario de Educación y encargado de la Corporación Gilberto Echeverri: Mauricio Alviar Ramírez; Secretaria de Salud y encargada de la Escuela contra la Drogadicción: Marta Cecilia Ramírez Orrego; Secretario de Infraestructura Física y encargado de Gerencia Vial: Luis Horacio Gallón Arango; Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural: Rosa María Acevedo Jaramillo; Secretario de Participación Ciudadana y encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN): Carlos Andrés Ríos Puerta; Secretario de Minas y encargado de la Lotería de Medellín: Octavio Duque Jiménez; Secretaria de las Mujeres: María del Pilar Solano; Secretario de Productividad y Competitividad: Santiago Valencia González; Secretario de Inclusión Social y Familia: Luis Giovany Arias Tobón; Secretaria de Suministros y Servicios y encargada de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Ofelia Elcy Velásquez Hernández; Secretario de Medio Ambiente y encargado de la Gerencia de Servicios Públicos: Jimmy Collazos Franco; Secretaria de Turismo: Margarita Restrepo Arango; Secretario de Juventud y encargado del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia: Roberto Rave Ríos; Gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA): Esteban Ramos Maya; Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA): Catalina Gómez Toro.

5:21 de la tarde.

Frente a una de las copias del poema de Epifanío Mejía que se convirtió en el himno de Antioquia, el gobernador juró el cargo ante el presidente de la asamblea departamental, Andrés Felipe Bedoya. Por su parte, la banda le fue impuesta por la diputada Verónica Arango García. El escudo de armas de la banda fue tejido por las monjas del monasterio de Santa Clara, de Jericó.

5:12 de la tarde.

Comenzó el acto protocolario de la toma de posesión del gobernador Andrés Julián Rendón. El evento comenzó con los saludos a las autoridades y con la interpretación de los himnos de Antioquia y de Cisneros por parte de la Orquesta Sinfónica de San Pedro de los Milagros.

4:54. de la tarde.

El gobernador electo de Antioquia llegó al sitió del acto de su toma de juramento en Cisneros, conduciendo un jeep verde Nissan del 77. En el carro, además del mandatario, iban la familia de Andrés Julián Rendón. Una vez llegó al sitio el mandatario, la gente se acercó a él y a sus familiares para tomarse fotos con ellos.

Andrés Julián Rendón tomó a las 4:00 de la tarde –de este domingo– un helicóptero que lo llevará hasta el municipio de Cisneros (Nordeste). Allí tomará, frente a la ciudadanía, su gabinete y sus simpatizantes, posesión como el nuevo gobernador de Antioquia.

La jornada del ahora funcionario ha sido maratónica. Inició en la mañana con la asistencia a una eucaristía en Rionegro (Oriente) y continuó con la apertura de las sesiones en la Asamblea Departamental en Medellín. Luego, como símbolo del trabajo en llave, acudió a la posesión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Rendón se hizo con la gobernación de Antioquia el pasado 29 de octubre al obtener 944.222 respaldos en las urnas. Superó a las candidaturas de Luis Pérez y Luis Fernando Suárez.

El discurso de Rendón, prometió su equipo de campaña, girará sobre varios ejes: seguridad, autonomía económica para las mujeres; la concepción del Idea como una gran turbina de crédito y de Hidroituango como camino para financiar el plan de gobierno; austeridad al gobernar y autonomía económica de las regiones.

Siga aquí el minuto a minuto de la posesión.